مستشفى بيت حانون تطلق مبادرة لمسح فصائل الدم لمواطنيها

أطلقت مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، مبادرة لمسح فصائل الدم لمواطني المدينة، تزامناُ مع استمرار فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وتهدف المبادرة، لتوفير قاعدة بيانات حول فصائل دم المواطنين واعداد قوائم مجهزة للمتبرعين استعدادا لتوافد اعداد المصابين خلال الاحداث و تفادياً لنقص أي من وحدات الدم و مشتقاته و خاصة النادرة منها.

وقد دعت إدارة المستشفى مواطني بيت حانون للمشاركة في المبادرة لمسح فصائل الدم مجاناً , خاصة فئة الشباب اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/5/2018 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1.00 مساءً, و ذلك في مختبر مستشفى بيت حانون و سيتم استخراج بطاقة تعريفية بنوع وفصيلة الدم لكل شخص .

يذكر بأنه تم سحب و فحص 200 عينة منذ انطلاق الفعالية الاسبوع الماضي وبالتعاون مع إدارة مدرسة مهدية الشوا في مدينة بيت حانون