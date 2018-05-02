طالبتان فلسطينيتان تحصدان الألقاب الفردية في مؤتمر للدول الإسلامية بتركيا

حصدت طالبتان فلسطينيتان المراكز الأولى في ملتقى المحاكاة الدبلوماسية لمنظمة التعاون الإسلامي للمدارس الثانوية.

جاء ذلك خلال مشاركتهما في مؤتمر القدس الذي عقدته المنظمة في تركيا، مؤخراً بمشاركة طلبة من 40 دولة مسلمة، والذي تواصلت أعماله على مدار خمسة أيام.

وحسب بيان لوزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء، حصلت الطالبة ماسة أحمد ترابي من مدرسة صرة الثانوية للبنات بمديرية نابلس على لقب المندوب الأفضل في المحاكاة من بين 170 مندوباً يمثلون 40 دولة إسلامية، في حين حصلت الطالبة دانا هاني عرمان من مدرسة حلحول الثانوية للبنات بمديرية شمال الخليل على لقب المندوب المتفوق الأول، لتتفوقا على المشاركات والمشاركين من عشرات الدول الإسلامية.

وقال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، "إن هذا الفوز هو فوز لفلسطين، وخاصة بعد ان تجاوزت مرحلة المشاركة في الملتقيات الدولية من أجل المشاركة"، ومهدياً هذا الإنجاز إلى الرئيس محمود عباس ولكل أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهته، أوضح مدير دائرة النشاط الثقافي في الوزارة رئيس الوفد حامد أبو مخو أن فلسطين تكون بذلك قد تصدرت المشهد بالحصول على الجوائز الفردية للمؤتمر، الذي شهد عديد النشاطات المرتبطة بالمحاكاة الدبلوماسية، حيث أبدى المشاركون إعجابهم بمعارف طلبة فلسطين وما يمتلكونه من مهارات وقدرات شخصية.