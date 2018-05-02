دعوية الجهاد تُكرم ثلة من حفظة كتاب الله في المحافظة الوسطى

كَرَمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلة من حفظة كتاب الله في مسجد الصالحين بدير البلح وسط قطاع غزة.

ويأتي تكريم الحفظة، ضمن أنشطة الدعوية وتقديرها لتكريم من حفظ كتاب الله، بحضور مسؤول الدعوية بالوسطى الشيخ حسن حمدان ومسؤول قسم التحفيظ بالمحافظة الشيخ ـشرف جودة ولفيف من ذوي المحتفى بهم.

وأكد حمدان على فضل تعلم القرآن الكريم وحفظه وتجويده وتدبر معانيه، مشدداً على ضرورة التمسك بأحكامه والعمل بآياته وأحكامه، وامتثال أوامره ونواهيه.

وأشار إلى أن، حركة الجهاد واللجنة الدعوية تسعى لنشر تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتحفيظ الطلبة لكتاب الله عز وجل من خلال مراكز التحفيظ المنتشرة في مختلف مساجد القطاع.

ونوه حمدان، إلى دور القرآن الكريم وأهميته القصوى في بناء المجتمعات المسلمة، وتنمية الأجيال المستقبلية، وأن جيل القران هو من سيحمل هم المسلمين وتحرير ارضنا وقدسنا من دنس اليهود.

وشدد عن فضل الذكر وفضل القرآن الكريم في حياتنا اليومية، وأن قسم التحفيظ في المحافظة الوسطى سيعمل بكل جد من أجل الاستمرار وتوفير كل الامكانيات من أجل استمرار مراكز التحفيظ في استقبال الطلبة بعد انتهاء الامتحانات النهائية, داعياً كافة الطلبة إلى الالتحاق بمراكز التحفيظ في شهر رمضان المبارك شهر الخير والفتوحات الاسلامية.