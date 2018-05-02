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﻿"الأوقاف" تواصل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان في الأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:38 - 02 مايو 2018
شهر رمضان شهر رمضان
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تواصل الطواقم التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية استعداداتها وتحضيراتها في المسجد الأقصى المبارك/ لاستقبال مئات آلاف الوافدين إليه، خلال شهر رمضان المبارك.

وتضمنت التحضيرات تجديد كافة شبكات المياه، وإضافة خزانات مياه إضافية لوحدات الخدمات المختلفة داخل المسجد الأقصى، لضمان استمرار تدفق المياه، وعدم انقطاعها، خاصة في صلوات التراويح وأيام الجمع.

 كما ولا زالت أعمال تركيب المظلات الشمسية والعرائش داخل الساحات مستمرة لوقاية المصلين من أشعة وحرارة الشمس، فضلا عن استمرار اللقاءات والاتصالات مع الجهات، والمؤسسات الفاعلة في الأقصى، خلال الشهر الفضيل.

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