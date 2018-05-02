شاهد ..سؤال مذيع أمريكي يربك ويفاجئ نتنياهو

فاجأ المذيع في قناة “سي ان ان” الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأسئلة مباغتة, لا سيما حول امتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

وظهرت علامات الارتباك على نتنياهو عندما فاجاه المذيع بسؤال وطلب منه أن يجيب بنعم أم لا, هل لديكم أسلحة نووية نعم أم لا؟.

حاول نتنياهو الالتفاف على السؤال لكن المذيع كرر السؤال أكثر من مرة وطرح السؤال بصيغة أخرى “كل العالم يقول أن لديكم ـسلحة نووية وأنتم تنكرون وما دام لديكم أسلحة نووية لماذا انتم متحاملين على ايران؟.

فرد نتنياهو قائلا “لا استطيع أن اتحدث في ذلك وتستطيع أنت التخمين كما تريد… وإسرائيل لا تشكل تهديد على أحد لكن إيران تشكل تهديدا للمنطقة”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2qFuFmLOFsA

وكان رئيس حكومة الاحتلال زعم الاثنين أن إسرائيل حازت على معلومات، تحوي تفاصيل المشروع النووي الإيراني السري المسمى “عماد”. واتهم نتنياهو إيران بالكذب، وتطور أسلحة خطيرة، وقدم صورة لمبنى تم إخفاء الأرشيف النووي السري الإيراني والتستر عليه.