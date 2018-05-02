الجرافات "الإسرائيلية" تهدم منزلا ومصلحة تجارية في الطيبة

هدمت الجرافات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على طريق المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة داخل أراضي عام 1948، منزلا قيد الإنشاء، ومصلحة تجارية؛ بذريعة البناء غير المرخص.

ورافقت الجرافات قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التي باشرت بهدم المنزل، بذريعة عدم تواجد تراخيص لازمة، إذ تدعي "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" أن المنطقة التي بني عليها المنزل زراعية، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

كما أجبرت هذه اللجنة صاحب مصلحة تجارية على هدم مصلحته التجارية المتاخمة للمنزل، الذي شرعت بهدمه، لذات الذريعة.