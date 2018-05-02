الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت عددا من الشبان في مناطق متفرقة من الضفة.

واعتقل الاحتلال الشاب سليمان بحر (17 عاماً)، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل، كما سلمت الأسير المحرر محمود العويوي بلاغاً لمراجعة مخابراتها، عقب اقتحام منزله في الخليل.

وتسبب اقتحام الاحتلال لمنزل الأسيريْن المحررين مصعب وصلاح نضال الزغير من مدينة الخليل، بخراب في ممتلكات المنزل قبل أن تسلم مصعب بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، وقرية أم صفا شمال غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة صوفين وحي النقار بمدينة قلقيلية.

وتعرضت بلدة تقّوع جنوب شرق بيت لحم، لاقتحام دوريات الاحتلال وسط مواجهات اندلعت بالبلدة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر والمقعد عدنان حمارشة (52عاما) بعد اقتحام منزله صباح اليوم.