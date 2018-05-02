بروجوردي يلتقي قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق

التقى السيد علاء الدين بروجوردي رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية بدمشق 1/5/2018.

دار البحث حول آخر تطورات القضية الفلسطينية في المنطقة، وعرضت قيادات الفصائل مستجدات الوضع الفلسطيني، وخاصة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها.

كما تم التطرق لصفقة القرن ومخاطرها على قضية فلسطين والمنطقة، كما قدمت الفصائل الفلسطينية الموقف من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، الذي يكرس الانقسام ويمثل خروجا عن الإجماع الوطني، حيث أن أغلبية الفصائل قاطعته لأنه لا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني الحقيقية والمتمثلة بالمقاومة والانتفاضة ومسيرات العودة الكبرى التي أربكت الاحتلال.

كما استنكرت الفصائل الفلسطينية تصريحات "نتينياهو" الأخيرة وحملة التحريض الصهيونية الأمريكية ـ الرجعية العربية، على إيران ومحور المقاومة.

كما ثمنت القيادات الفلسطينية دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والذي كان له التأثير الكبير في القضاء على الإرهاب، وإفشال المشروع الأمريكي ـ الصهيوني وتوجهوا بالشكر والتقدير للدعم الذي تقدمه إيران لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقدم السيد بروجوردي والوفد المرافق له عرضا عن التطورات في المنطقة، وأكدوا على ثبات الموقف في مواجهة المؤامرات التي تستهدف المنطقة، واستمرار دعمهم لكل دول وقوى محور المقاومة.

كما أكد السيد بروجوردي حرصه على تمثيل العلاقات مع شعوب المنطقة لتأمين الاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب وداعميه.

كما تحدث عن المخططات التي تستهدف مدينة القدس، والمحاولات الأمريكية الصهيونية لتهويد المدينة والنيل من مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجرى مناقشة لفعاليات يوم القدس العالمي هذا العام، لتشكل ردا على كل هذه المحاولات المعادية.