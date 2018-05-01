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رئيس الوزراء الياباني: لن ننقل سفارتنا إلى القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:48 - 01 مايو 2018
رئيس الوزراء الياباني: لن ننقل سفارتنا إلى القدس رئيس الوزراء الياباني: لن ننقل سفارتنا إلى القدس
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أكد الرئيس الياباني شينزو آبي، مساء اليوم، على استمرار اليابان في تقديم الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني خلال لقاءه برئيس السلطة محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله،  أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس.

وحضر اللقاء، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم  نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى اليابان وليد صيام.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سيقوم بزيارة إلى مدينة أريحا للاطلاع على مشروع المنطقة الصناعية الزراعية التي ترعاها اليابان في إطار مشروع ممر السلام والازدهار، حيث سيكون في استقباله رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

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