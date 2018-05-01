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ريال مدريد يتخطى بايرن ميونخ وصولاً لنهائي دوري أبطال أوروبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:39 - 01 مايو 2018
ريال مدريد وبايرن ميونخ ريال مدريد وبايرن ميونخ
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انتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من منافسه بايرن ميونيخ بصعوبة، بتعادله معه (2-2)، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء.

وصعق الظهير الأيمن البافاري جوشوا كيمينش الفريق الملكي بهدف سريع، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة الحكم، كما فعل في لقاء الذهاب.

لكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رد بهدف التعادل للفريق المدريدي سريعا أيضا، في الدقيقة 11، ومن ثم وضعه في المقدمة، في الدقيقة 46.

وأدرك الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب ريال مدريد السابق، التعادل للفريق البافاري، في الدقيقة 63، ولكن ذلك لم يكن كافيا للتأهل إلى نهائي التشامبيونز ليغ.

وتفوق ريال مدريد على بايرن ميونيخ (4-3)، بنتيجة مبارياتي الذهاب والإياب.

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