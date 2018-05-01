ترامب: ربما أذهب إلى القدس لنقل السفارة الشهر الجاري

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الثلاثاء، إنه "ربما يذهب إلى القدس لنقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب الشهر الجاري".

وتأتي تصريحات ترامب التي أدلى بها في البيت الأبيض، في ظل تباين حاد لسياسته أمام المجتمع الدولي، حيث رفضت القوى العالمية القرار الأمريكي المتخذ في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أن موعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، سيكون في 14 أيار/ مايو الجاري.

يشار إلى أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أثار غضبا كبيرا بين الفلسطينيين على المستويين الشعبي والرسمي، إلى جانب الرفض العربي والإسلامي والدولي لما اعتبروه قرارات أمريكية "أحادية الجانب"، وتتعارض مع المواقف الدولية والتاريخية.