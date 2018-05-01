اليابان تقدم تبرعاً لـ"الأونروا" بقيمة 10 مليون دولار

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم تبرعا بقيمة 10 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك من أجل المساعدة في تقديم المعونة الحيوية للاجئي فلسطين في سوريا.

وأوضحت الأونروا في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه المنحة الإضافية من اليابان، ستمكننا من تزويد لاجئي فلسطين من سوريا بالخدمات الصحية والمعونة النقدية الطارئة، وذلك من جملة خدمات أخرى، من خلال عمليات الأونروا في لبنان والأردن وسوريا.

وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن ترحيبه بهذا الدعم الذي يأتي في وقته، قائلا: "نحن نقدر كثيرا هذا التبرع السخي من الحكومة اليابانية خلال هذا الوقت من الحاجة الملحة"، مبينا أن مناشدة الطوارئ الخاصة بسوريا والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام بقيمة 409 ملايين دولار ماتزال تعاني من نقص كبير في التمويل، وهذا الدعم الحيوي سيمكن الأونروا من تقديم المعونة الطارئة لعائلات لاجئي فلسطين المتضررة جراء الحرب في سوريا.

وأضاف: "لطالما كانت اليابان مانحا ذا قيمة للأونروا، وفي عام 2017 تبرعت اليابان لوحدها بمبلغ إجمالي وصل إلى 43,3 مليون دولار بما في ذلك حوالي 23 مليون دولار من أجل برامج وخدمات الوكالة الرئيسة إلى جانب 8,7 مليون دولار لدعم برامج الوكالة الطارئة في سوريا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاوة على مبلغ 11,5 مليون دولار من أجل مشروعات حيوية".