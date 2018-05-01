مقتل العشرات في تفجيرين انتحاريين شمال شرق نيجيريا

قتل عشرات الاشخاص اليوم الثلاثاء، في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدا وسوقا في موبي شمال شرق نيجيريا، بحسب ما قال أهالي المدينة لفرانس برس.

وقال مسعف "نقلنا عشرات الجثث والجرحى إلى المستشفى ولا تزال عملية الاسعاف مستمرة".

واضاف " تحديد حصيلة للضحايا صعب لأننا لا نزال ننقلهم (...) انها الفوضى".

وفجر انتحاري حزامه الناسف في مسجد في الساعة 13,20 (12,20 ت غ) بعيد صلاة العصر في مدينة موبي التي تبعد 200 كلم من يولا عاصمة ولاية اداماوا.

وفجر انتحاري آخر نفسه في سوق مجاورة فيما كان المصلون يفرون من المسجد.

وافاد مصدر في مستشفى موبي انه تم نقل 37 جثة إليه.

ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر قتل خمسون شخصا على الاقل في اعتداء مماثل.

واسفر النزاع الذي يشهده حوض بحيرة تشاد عن اكثر من عشرين الف قتيل وتسبب بتشريد 2.6 مليون آخرين في نيجيريا منذ العام 2009