مباحث غزة تلقي القبض على سارق 4 محلات تجارية

تمكنت المباحث العامة بالشرطة - فرع مباحث شمال القطاع، من إلقاء القبض على سارق عدد من المحلات التجارية بمعسكر جباليا بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة.

وقالت المباحث إنها تلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغاً يفيد بوقوع جريمة سطو وسرقة لأربعة محلات التجارية في سوق المعسكر، لافتة أنها باشرت التحقيق والتحري على الفور لمعرفة تفاصيل الحادثة والوصول إلى الفاعل.

ولفتت إلى أنه خلال مراجعة تصوير كاميرات المراقبة في محيط مكان الجريمة، تم التعرف على الجاني وضبطه وهو (ح، ع)، وهو من أصحاب السوابق في قضايا سرقة ومخدرات، حيث اعترف بارتكابه جريمة السطو ودلّ على مكان إخفاء المسروقات.

وأشارت المباحث أنه تم إعادة جزء من المسروقات وهي عبارة عن مبالغ مالية بقيمة 12 ألف شيقل ومجوهرات وخواتم فضة ومقتنيات أخرى، مؤكدة أنه يجري العمل على ضبط باقي المسروقات، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.