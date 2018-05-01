أيزنكوت يزعم: قمنا بصدّ محاولات لأسر جنود وتسلل على حدود غزة

زعم قائد هيئة الأركان العسكرية غادي أيزنكوت، اليوم الثلاثاء قوله: إنه تم مواجهة أعمال شغب ومحاولات لأسر جنود وتسلل من قبل الفلسطينيين للكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة خلال الأسابيع الماضية. حسب ما نشره موقع واللاه نيوز العبري.

وأضاف أيزنكوت خلال مراسم تبادل منصب الحاكم العسكري منسق شؤون المناطق: "قواتنا صمدت وصدت محاولات التسلل الجماهيرية التي بغطاء منها كانت هناك محاولات للمساس بجنودنا ومحاولات أسرهم ومهاجنة المواقع العسكرية والتسلل للكيبوتسات".

وتابع قوله: "نحن يقظين لقساوة حماس التي تستغل مصادرها لبناء الأنفاق الغير مجدية".