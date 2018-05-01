القيادي عليان: مسيرة العودة تعبير عن حيوية شعبنا.. والعدو سيرضخ في النهاية

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة شمال غزة، اليوم الثلاثاء، لقاء سياسي في مخيم العودة شرقي جباليا، شمال القطاع.

وشارك في اللقاء لفيف من قيادة الحركة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية.

وبين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور جميل عليان، أن شعبنا كالعنقاء يخرج من بين الركام والحصار ليؤكد على صوابية وعدالة قضيته، مشيدا بهذا الحراك الذي انطلق في ظل انقطاع الرواتب، وتفاقم حدة الحصار، وتآمر القريب والبعيد على هذا الشعب.

وقال:"إن شعبنا بكافة أطيافه وفئاته شارك بكل قوة في هذه المسيرة، وما زالت الإبداعات تخرج من الشباب الثائر، حتى أصبح العديد من الوحدات التي تقود مسيرة العودة بكل عنفوان وقوة في وجه الاحتلال".

ووجه د. عليان رسالة شكر للإعلاميين الذين خاضوا هذه المواجهات بالصورة، وقدموا الشهداء والجرحى لنقل الصورة بكل صدق للعالم أجمع لترى شعوب الكون إجرام هذا الاحتلال وسلوكه الوحشي بحق المتظاهرين.

وأعرب القيادي في الجهاد، عن ثقته الكاملة بأن هذه المسيرات ستنتهي برضوخ للاحتلال الإسرائيلي أمام مطالب شعبنا.







