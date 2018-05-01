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مقتل "إسرائيلي وإصابة آخر في انفجار سيارة قرب كفار سابا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:12 - 01 مايو 2018
اسعاف الاحتلال اسعاف الاحتلال
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لقي إسرائيلي مصرعه، مساء اليوم، وأصيب شخص آخر بصورة خطيرة جراء انفجار وقع داخل سيارة قرب كفار سابا الواقعة شمال شرق تل أبيب.

وحسب موقع المستوطنين7، فلم تعرف بعد خلفية الحادث، في حين تقوم الشرطة "الإسرائيلية" بالتحقيق في الحادثة.

 

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