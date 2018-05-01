مقتل "إسرائيلي وإصابة آخر في انفجار سيارة قرب كفار سابا

لقي إسرائيلي مصرعه، مساء اليوم، وأصيب شخص آخر بصورة خطيرة جراء انفجار وقع داخل سيارة قرب كفار سابا الواقعة شمال شرق تل أبيب.
وحسب موقع المستوطنين7، فلم تعرف بعد خلفية الحادث، في حين تقوم الشرطة "الإسرائيلية" بالتحقيق في الحادثة.
09:14 - 19 ابريل 2018
09:40 - 22 ابريل 2018
22:42 - 21 ابريل 2018
15:49 - 22 ابريل 2018
22:21 - 21 ابريل 2018
09:00 - 23 ابريل 2018
10:15 - 01 مايو 2018
07:56 - 22 ابريل 2018
09:16 - 18 ابريل 2018
10:19 - 29 ابريل 2018
09:15 - 19 ابريل 2018
08:30 - 19 ابريل 2018
08:48 - 25 ابريل 2018
19:46 - 28 ابريل 2018
18:52 - 23 ابريل 2018
21:46 - 22 ابريل 2018
15:00 - 23 ابريل 2018
10:18 - 24 ابريل 2018
19:46 - 24 ابريل 2018
15:38 - 25 ابريل 2018
20:34 - 25 ابريل 2018
12:32 - 26 ابريل 2018
20:16 - 26 ابريل 2018
17:58 - 27 ابريل 2018
19:41 - 27 ابريل 2018
09:55 - 28 ابريل 2018
13:02 - 28 ابريل 2018
15:37 - 28 ابريل 2018
12:11 - 29 ابريل 2018
20:19 - 17 ابريل 2018
14:36 - 20 ابريل 2018
16:15 - 20 ابريل 2018
16:49 - 20 ابريل 2018
17:17 - 20 ابريل 2018
08:35 - 21 ابريل 2018
18:17 - 21 ابريل 2018
22:15 - 25 ابريل 2018
19:44 - 26 ابريل 2018
20:54 - 26 ابريل 2018
14:13 - 28 ابريل 2018
15:18 - 28 ابريل 2018
15:25 - 28 ابريل 2018
16:56 - 29 ابريل 2018
19:53 - 29 ابريل 2018
10:35 - 30 ابريل 2018