الاحتلال يعتقل خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من أمام منزله في مدينة القدس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير داخلية الاحتلال أريه درعي، أصدر أمراً بمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر.

وادعى درعي ان "لصبري علاقات وثيقة بعناصر من حركة حماس في تركيا ودول أخرى، وهو يشارك في مؤتمرات ويلقي محاضرات، تحرض ضد إسرائيل"، وفق زعمه.

وقال درعي انه تلقى معلومات من مصادر استخبارية تقضي بإصدار امر منع السفر ضد الشيخ صبري، بموازاة أوامر أخرى بمنع انصار حركة المقاطعة "بي دي اس" من الدخول إلى أراضي48.