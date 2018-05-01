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صورة لقيادي فتحاوي مع ضباط إسرائيليين كبار تثيرًا غضبا لدى الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:57 - 01 مايو 2018
حسين الشيخ إلى جانب ضباط إسرائيليين بينهم المنسق مردخاي حسين الشيخ إلى جانب ضباط إسرائيليين بينهم المنسق مردخاي
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اثارت صورة لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ مع عدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي غضبا في الشارع الفلسطيني.

وسرعان ما تناقل الفلسطينيون على منصات التواصل الاجتماعي الصورة التي تجمع الشيخ وهو وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وهو يتبادل الابتسامات مع الجنرال الإسرائيلي (المنسق) يوآف مردخاي، وعدد من الضباط الإسرائيليين.

والتقطت الصورة اليوم الثلاثاء، إلا أن الشيخ امتنع عن نشرها على صفحته الرسمية ب"فيسبوك" رغم نشاط صفحته الملحوظ في الآونة الأخيرة وحرصه على نشر جميع أخباره.

واكتفى الشيخ بنشر نص خبر ما جرى في الصورة، حيث جرى توقيع اتفاق لـ"تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة بما يضمن تنظيم العلاقة بين شركة كهرباء إسرائيل وشركة النقل الوطنية الفلسطينية كناقل حصري للكهرباء في فلسطين"، بحسب ما ذكر على صفحته.

ولاقت الصورة استهجان واسع من الفلسطينيين على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

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