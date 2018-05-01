الشيخ عزام: لا يجوز استخدام ورقة لقمة العيش للضغط على الناس

استهجن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، عدم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، محذراً من تبعات هذه الخطوة غير المبررة.

وقال الشيخ عزام في خطبة الجمعة الماضية بمسجد العودة وسط مدينة رفح :" لا يجوز على الإطلاق استخدام ورقة لقمة العيش للضغط على الناس".

وأضاف " نتمنى كل الخير للرئيس أبو مازن، لكن أين الخير في خطوة كهذه؟!"، متسائلا باستنكار.

وتابع الشيخ عزام :" عشرات الآلاف يحرمون من حق لهم اسمه الرواتب، فيما أيام معدودات تفصلنا عن شهر الجود والخيرات".

وتحدث باستفاضة عن شهر رمضان المبارك، والمسلكيات التي يجب أن يتحلى بها المسلم وهو يتحضر لصيامه، والعبادة خلاله.

وبين الشيخ عزام أنه لا قيمة لرمضان إذا لم يعدل سلوك المسلم، لافتاً إلى أن الشحناء - على سبيل المثال- تحرم صاحبها من الرحمة التي يغدق بها الله على عباده، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وسلط عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الأضواء على واقع الأمة الأليم، معتبراً أن حالة التيه التي تمر بها أمر مؤسف، ويحتاج إلى معالجة وتصويب مسار.

وعرج الشيخ عزام في خطبته، للحديث عن مسيرات العودة، مؤكداً أنها نجحت في إيصال رسائلها للعالم بأسره، لاسيما وأنها أظهرت مجدداً إجرام ووحشية الاحتلال.

وقال بهذا الصدد :" في مسيرات العودة قناصة الاحتلال يصطادون أطفالنا في غزة، ماذا فعلت الدبابات والطائرات والمليارات التي تملكها ممالك وأنظمة الأمة لصد هذا التهديد والإجرام الإسرائيلي؟!!".

واستطرد قائلاً :" صراعنا طويل مع عدونا، وقبل أن نعود إلى يافا وحيفا يجب أن نتصالح فيما بيننا، ويتمنى الواحد منا الخير لأخيه، حتى لو اختلف معه في أي قضية".