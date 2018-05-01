منديل الجيب.. إضافة تزيد إطلالتك أناقة





يوماً بعد يوم، تزيد أهمية إضافات وإكسسوارات الرجل التي يضيفها إلى إطلالته، والتي تمنحها جاذبية وأناقة مبهرة لا مثيل لهما، تلك الإكسسورات تشمل الساعات والخواتم والحزام، وحتى مناديل السترة، تلك التي يمكنها -وفي ثانية واحدة- أن تغير البدلة التقليدية المعتادة إلى بدلة جديدة بإطلالة فريدة مميزة.

ولكن لكل غرض طريقة ارتدائه الخاصة، وتناسقه مع السترة، لذا سنعرض لكم فيما يلي طريقة ارتداء منديل سترة البدلة؛ لتظهر بمظهر أنيق للغاية ومرتب وجذاب.

في البداية ما هو منديل سترة البدلة في الأساس؟

مربع الجيب هو ببساطة قطعة قماش مربعة، يتم طيها بطرق مختلفة وتوضع في جيب السترة.

قواعد ارتداء منديل الجيب

من المهم للغاية ارتداء مربع جيب السترة، حيث إنه يمنحك القدرة على إبراز إطلالتك المميزة في غرفة مليئة بالرجال الآخرين الذين يرتدون أيضاً سترات وبدلات، بالإضافة إلى ذلك يمكنك، وباستخدام منديل الجيب، أن تغير مظهر وإطلالة السترة القديمة؛ لتظهر بشكل جديد لا يتعرف عليه أحد، كما أن منديل الجيب يعطيك الفرصة للتعبير عن شخصيتك من خلال ملابسك، وتعطي انطباعاً للنساء وخلال مقابلات العمل الرسمية أنك شخص يهتم للغاية بالتفاصيل، وهذا ما تبحث عنه المرأة، وكذلك رئيسك المستقبلي في العمل.

كيفية اختيار أول منديل جيب والاستخدام الأول له

الآن بعد أن عرفنا ما هو مربع الجيب، ولماذا يجب عليك ارتداء منديل، تحتاج إلى البدء في ارتدائه، وكنصيحة لك؛ عليك أن تُبقي الأمر بسيطاً في البداية، ابدأ بارتداء مربع جيب أبيض بسيط، والذي يمكنك العثور عليه في أي متجر للملابس الرجالية، أو قسم الرجال في متجر أكبر.

وليس من الضروري أن تكون أول منديل جيب ترتديه من الأقمشة القطنية أو الكتان، على الرغم من أن المفضّل في المربعات الجيبية هو الذهاب دائمًا لاستخدام أقمشة طبيعية؛ مثل الأقطان والكتان والحرير.

وفي البداية يمكنك فقط أن تبدأ بطيّه على شكل مربع بسيط، والتي تُعرف باسم الطية المربعة الرئاسية.

ثم تضعه في جيبك وتسحبه قليلاً؛ حتى يظهر جزء بسيط للغاية منه، أو يمكنك سحبه أكثر إذا أردت.

ولكن نصيحة لك؛ أنه إذا لم تشعر بالارتياح حقاً خلال ارتدائك لمنديل الجيب، فلا تقم بارتدائه بكل بساطة، حيث إن الأمر كله يتعلق بالثقة، فإذا لم تكن مرتاحاً؛ فسيتأثر مستوى ثقتك.

والآن وبعد اعتيادك على منديل السترة، حان الوقت لتعلم الطرق المختلفة لطي منديل الجيب، وذلك لاستخدام كل واحدة في إطلالاتك؛ لتشعر بالكثير من الاختلاف بين كل إطلالة والأخرى.

قواعد ارتداء منديل الجيب

في البداية ما هو منديل سترة البدلة في الأساس؟

1- اختر لوناً ثانوياً من قميصك أو ربطة العنق، كألوان أساسية لمربع جيبك.

2- لا تفرط في استخدام الأنماط، وتأكد من أن بعض أنواع الملابس هي ألوان مسطحة - وهي الألوان البسيطة التي لا تحتوي على أي تمويجات أو تدريجات للألوان - والتي من شأنها إبراز الألوان في جيبك أو ربطة عنقك.

3- لا تطابق ربطة عنقك مع مربع الجيب.

4- إذا كنت ترتدي مربع جيب حريرياً، تأكد من أن حجمه يزيد على 40 سم × 40 سم (16 بوصة) حيث إنه كلما كان أصغر؛ انزلق بشكل أسهل إلى جيبك.

5 – بالنسبة لقواعد ارتداء مربعات الجيب البيضاء، فلا توجد قواعد، حيث تعمل المربعات البيضاء مع كل تركيبة وربطة عنق وقميص، فلا يمكنك فعلاً أن تخطئ عندما ترتدي مربع جيب أبيضَ.