البطيخ في الـ "رجيم الصيفي"

مع ارتفاع درجات الحرارة، من المُفيد إضافة البطيخ إلى الـ"رجيم"، فهو يتمتَّع بمذاق حلو ومنعش. ولكن، لا تتماثل صنوف البطيخ المختلفة لناحية السعرات الحرارية في الـ"رجيم"، بيد أنَّها تتفق في محتواها العالي من الماء، وكلّها من عائلة القرعيات التي تشمل اليقطين والخيار والكوسا.

"سيدتي. نت" يطلع من اختصاصية التغذية والصحَّة العامَّة لانا الزيلع، عن الفوارق بين أنواع البطيخ ومنافع كل منها في الـ"رجيم" اليومي.

على الرغم من أن طعم البطيخ والشمَّام بارد ومنعش، فإن التبريد يؤثِّر على مذاقه.

طريقة التخزين الصحيحة

من الضروري استهلاك البطيخ والشمَّام خلال يوم أو يومين من شرائه، عند حفظه في درجة حرارة الغرفة. وبالمقابل، وعند تبريدهما يصحُّ حفظهما في البرَّاد لأسبوع. توضع قطع البطيخ (والشمَّام)، مُغطَّاة بغلاف بلاستيكي بشكل محكم الإغلاق داخل البرَّاد، بحيث لا تمتصّ الروائح. علمًا بأنَّ البطيخ يُتلف أوَّلًا حول البذور.

العناصرالغذائية

يتألَّف البطيخ من حوالي 90% من الماء و8% من سكَّر الفاكهة. وتعطي الكاروتينات ألوانًا مختلفة للب، وهي تشير أيضًا إلى محتوى مضادات الأكسدة في الثمرة. مثلًا، يزخر الشمَّام بالبيتا كاروتين، في حين أن البطيخ الأحمر يزخر بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة، ويُعتقد بأنَّه يُقلِّل خطر الإصابة بسرطان البروستات. كما أنَّ البطيخ هو مصدر جيِّد للفيتامين "ج" ويحتوي على البوتاسيوم المفيد لضغط الدم والألياف اللازمة لصحَّة جهاز الهضم.

الأنواع

الشمام يحتوي بدوره على حوالي 92% من الماء. وهو يرتبط بمدينة كانتالوبو الإيطاليَّة، بالقرب من روما ، حيث ظهر للمرَّة الأولى.

أمَّا البطيخ بدون بذور فهو نوع هجين لا يحتوي على بذور سوداء، ولكن يمكن أن يحتوي على بذور بيض ناعمة.

شمام كوز العسل الذهبي من ناحيته، يتمتَّع بقشرة ناعمة ولبٍّ أصفر باهت. علمًا بأنَّ القشرة الذهبيَّة تدلُّ على النضج.

الشمام أم البطيخ أم شمام كوز العسل في الـ"رجيم"؟

إضافة إلى مذاق كلٍّ من الشمام والبطيخ وشمام كوز العسل المنعش، فكلها صحية و"صديقة" الـ"رجيم" الصيفي. ويحتوي الشمام على نسبة عالية من الفيتامين "أ"، وشمام كوز العسل على مستويات بوتاسيوم قابلة للمقارنة بالموز. كما أنَّ البطيخ يحتوي على نسبة عالية من مادة الليكوبين المضاد للأكسدة. يوصى بتناول كوب من قطع أي صنف، يوميًّا. أما بالنسبة لمحتوى السكر، فإن البطيخ يحتوي على 18 غرامًا لكل شريحة، في مُقابل حوالي 10 غرامات من السكر لكلِّ شريحة من شمام قرع العسل، بينما يحتوي الشمام على ثمانية غرامات من السكر في كلِّ شريحة منه.