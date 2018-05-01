رونالدو البرازيلي: من الصعب رؤية نيمار في ريال مدريد





أكد الظاهرة رونالدو أسطورة البرازيل، وفريق ريال مدريد الإسباني السابق بأن من الصعب رؤية مواطنه نيمار دا سيلفا في صفوف المرينجي الموسم المقبل، مشيرًا إلى إمكانية حدوث ذلك في المستقبل.

وكانت التقارير الصحفية الإسبانية على وجه الخصوص قد أكدت على اقتراب نيمار دا سيلفا من الانضمام لصفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث أن اللاعب يشعر بالحزن في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويرغب في الرحيل.

الأخبار التي كانت تربط نيمار بالانتقال للريال قلت بعض الشيء بعد إصابة اللاعب بكسر في مشط قدمه خلال لقاء سان جيرمان أمام مارسيليا، ومنذ ذلك الوقت، وهو يتواجد في البرازيل من أجل تعافيه من الإصابة، والمشاركة في كأس العالم.

وتحدث رونالدو للمحطة الإذاعية الإسبانية “كادينا سير” عن رأيه في مسألة نيمار قائلاً “سمعت عن اهتمام ريال مدريد بضم نيمار، ولكنني أعتقد أن من الصعب التعاقد معه الصيف المقبل”.

وأضاف “باريس سان جيرمان دفع أموالاً كثيرة من أجل جلب نيمار، لذلك من الصعب رؤية نيمار يلعب في ريال مدريد في هذه الأيام، من الممكن حدوث ذلك في المستقبل بعد بضع سنوات”.​

وتابع “نيمار مازال صغيرًا في السن، ولكن الآن من المستحيل أن ينتقل لريال مدريد، فهو يقدم مستويات جيدة مع باريس سان جيرمان، ويحب هذا النادي، وفي نفس الوقت هو يعلم بأنه بإمكانه الانتقال للريال ولكن ليس الآن”.

الجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد أنضم لباريس سان جيرمان الصيف الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني بمبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.