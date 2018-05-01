دعم الصحفيين: استشهاد صحفيين وإصابة 87 واعتقال اثنين آخرين خلال نيسان

سجلت الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين خلال نيسان/ ابريل2018 ارتفاعا ملحوظاً مقارنة بالأشهر الماضية منذ بداية عام 2018، حيث رصدت لجنة دعم الصحفيين ما مجموعه (130 ) من الانتهاكات ضد الصحافيين والحريات الاعلامية في فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقالت اللجنة إن شهر نيسان الماضي، شهد جرائم دموية بحق الصحفيين الفلسطينيين وانتهاكات غير مسبوقة لحقوقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي تركزت معظمها في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أن الحقيقة التي يجسدها الصحفيون في ميدان التغطية باتت مؤلمة جدا للاحتلال وتشكل احراجا له امام العالم اجمع حيث يسعى الاحتلال بكل الطرق الممكنة اخراس الصحافة وحجب الحقيقة.

انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي

وأفادت خلال تقريرها الشهري، أن شهر نيسان/ ابريل 2018 شهد اعلى نسبة انتهاكات بحق الصحفيين، والتي بلغ عددها ( 105 ) من الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من بينها(15) انتهاكاً في الضفة المحتلة، حيث تركزت النسبة الأكبر في قطاع غزة، مستهدفاً الصحفيين لإخفاء عنجهيته وتوحشه تجاه المتظاهرين ولكي يقتل الصوت والصورة التي يقدمونها حية الى العالم.

في قطاع غزة:90 انتهاك

وأوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي أصاب (84) صحفياً خلال شهر نيسان/ابريل2018 في قطاع غزة، عدا عن إصابات شهر مارس الماضي خلال تغطيتهم مسيرة العودة على حدود قطاع غزة، ما أدى الى استشهاد (2) من الصحفيين وهما ياسر مرتجى مصور عين ميديا، و المراسل أحمد أبو حسين يعمل في وكالة بيان وإذاعة صوت الشعب.

كما أصيب أكثر من (82) صحفيا من بينهم14 صحافية، واستهداف أكثر من( 4) سيارات تابعة للبث الإعلامي للطواقم الصحفية، وتنوعت الإصابات كالتالي:

إصابة 12 صحفياً بالرصاص الحي والمتفجر الذي أدى الى استشهاد الصحفيين مرتجى وأبو حسين، وبتر ساق الصحفي يوسف الكرنز، وتمزيق في اوردة الصحفيين المصابين في قدمهم، و(2)اخرين بالرصاص المغلف بالمطاط، و62 بالاختناق بالغاز السام، و12 حالة تم استهدافهم بقنبلة الغاز مباشرة ما تسببت في جروح وكسور في أجسادهم.

في الضفة المحتلة:15 انتهاك

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة(2) صحفيين وهما موسى سمحان من شمال غرب القدس المحتلة، والكاتبة منال دعنا الجعبري، وتمديد اعتقال(1) بحق طالبة الإعلام علا مرشود.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الصحفيين، ومنعتهم من تغطية الأحداث وسط مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وقاموا بحذف جميع المواد المصورة، ومحاولة اعتقالهم من بينهم (3) صحفيين عبد المحسن شلالدة و ساري حلايقة، و محمود جرادات .

إلى ذلك وثق التقرير، (4) حالات منع من التغطية من بينهم حالة منع مسؤول الاعلام في دائرة الأوقاف من دخول المسجد الأقصى، وتسجيل حالة(1) وارغام دفع غرامة مالية للإعلامي ثائر شريتح قبل الافراج عنه.

وسجل التقرير حالة(1) اغلاق لمطبعة مؤسسة إيليا للاعلام الشبابي، واقتحام(3) لمطبعة" الصفا الحديثة غرب القدس، ومؤسسة إيليا، ومنزل الصحفي مصعب قفيشة.

الانتهاكات الفلسطينية

وسجل التقرير ( 25) انتهاكاً فلسطينيا في الضفة المحتلة، تمثل في اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة (4) صحفيين وهم: مصطفى صبري، وحازم نصر، وعلاء ربعي، وإسلام سالم، وتمديد توقيف(1) حازم نصر قبل أن يتم الافراج عنه وترغيمه بدفع غرامة مالية(1).

كما وثق التقرير (3) حالات فصل لصحفيات يعملن في فضائية جامعة النجاح ورفض اعطائهن براءة ذمة بسبب منشورات لهن على الفيس بوك.

في حين تم احتجاز عدد(2) للصحفي رامي سمارة، والصحافية نائلة خليل، وتأجيل جلسة محاكتهما لتوثق عدد(2).

وعلى ذات الخلفية بسبب منشورات على الفيس بوك تم استدعاء(6 ) صحفيين وإحالة قضيتهم للمحاكمة وهم: آيات عبد الله، ومدى شلبك، ورامي سمارة، ونائلة خليل، ورولا سرحان، وعنان عجاوي.

تفاصيل الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر ابريل/ نيسان2018

1-4-2018: الاحتلال يمدد توقيف مدير الاعلام في هيئة الأسرى ثائر شريتح حتى تاريخ4/4/2018، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي شريتح في 29 من الشهر الماضي من منزله في البيرة.

1-4-2018: إصابة الصحفي كريم عاشور بالاختناق من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جيش الاحتلال، خلال تغطيته لفعاليات مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

1-4-2018: إصابة الصحفي يوسف الكرنز برصاص متفجر بقدميه اليمين واليسار خلال تصويره فعاليات مسيرة العودة وسط قطاع غزة، وهو مصور لدى الوكالة الوطنية للاعلام، الامر الذي استدعى الى بتر ساقه فيما بعد.

2-4-2018: منعت الشرطة الإسرائيلية، المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس من الدخول إلى المسجد الأقصى، من دون توضيح الأسباب أو حتى الفترة الزمنية للمنع.

2-4-2018: استهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر سيارة البث الفضائي التابعة لشركة "مجموعة ميادين الإعلامية" التي كانت تقدّم خدمة بث لقناة "الجزيرة"، بـ4 قنابل غاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مهندس وحدة البث رامز الغول، ومراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح، والمنتج في القناة مؤمن الشرافي باختناق شديد، أثناء تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود شرق مدينة غزة.

4-4-2018: استهدفت القوات الإسرائيلية السيارة الخاصة بطاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسلة إسلام زعنون والمصوّر خالد المدهون والسائق محمد صبيح، بالرصاص الحيّ المتفجّر، أثناء تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود شرق مدينة غزة.

4-4-2018: محكمه الاحتلال تقرر الافراج عن امين سر حركة فتح و مدير الاعلام في وزارة الأسری ثائر شريتح بكفالة ماليه 5000 شيقل اذا لم تستأنف النيابة على القرار خلال 72 ساعه.

4-4-2018: محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الطالبة في كلية الإعلام بجامعة النجاح علا مرشود .

6-4-2018: إصابة الصحفي خليل أبو عاذرة مصور فضائية الأقصى الذي اصيب برصاص الاحتلال في الفخد شرق محافظة رفح.

6-4-2018: اصابة المصوّر التلفزيوني في شركة "عين ميديا" ياسر مرتجى، البالغ من العمر 30 عاماً، بالرصاص الحيّ ما أدّى إلى استشهاده فجر الْيَوْمَ التالي متأثراً بجراحه التي أصيب بها اثناء تغطيته مسيرة العودة.

6-4-2018:إصابة الصحفي أدهم الحجار بطلق ناري في القدم.

6-4-2018: إصابة الصحفي عز ابو شنب بطلق ناري في القدم شرق غزة.

6-4-2018: إصابة الصحافية إسلام الزعنون مراسلة تلفزيون فلسطين للمرة الثانية بالاختناق اثناء تغطيتها المباشرة من الحدود شرق غزة

6-4-2018: إصابة الصحفي ابراهيم الزعنون مصور حر برصاص حي في يده اثناء تغطية الاحداث في شرق جباليا في شمال قطاع غزة ونقل على اثرها الى مستشفى بيت حانون المحلي لتلقي العلاج .

6-4-2018: إصابة الصحفي هشام أبو شقرة في المواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

6-4-2018: اصابة الصحفي صابر نور الدين المصوّر في الوكالة الأوروبية بقنبلة غاز في القدم خلال تغطيته مسيرة العودة شرق غزة.

6-4-2018 : إصابة الصحفي محمد كساب مصور حر بالاختناق جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع شرق البريج.

6-4-2018: إصابة الصحفي صابر الشرافي واحمد أبو حسين بالاختناق بالغاز السام خلال تغطية المواجهات شرق جباليا وهم أعضاء التجمع الصحفي الديمقراطي

6-4-2018: إصابة الصحفي عادل الحواجري بشظايا قنبلة غاز في رأسه و الاختناق " أثناء تغطيته مسيرة العودة الكبرى شرق البريج وسط قطاع غزة.

6-4-2018:إصابة طاقم تلفزيون فلسطين في منطقة كارني شرق غزة بحالة اختناق بعد استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال.

6-4-2018: إصابة مراسل قناة الغد محمد أبو ناموس بالاختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الطواقم الصحفية شرق جباليا.

7/4/2018: استشهاد الصحفي ياسر عبد الرحمن مرتجى بعد اصابته بطلق ناري متفجر في البطن والتي اخترقت خصره وكبده والحالب خلال تغطيته مسيرة العودة شرق خان يونس بتاريخ6-4-2018.

8-4-2018: الاحتلال يوصل تهديدات مبطنة لرسام الكركاتير الفلسطيني الدكتور علاء اللقطة.

9-4-2018: الاحتلال يجبر الصحفي ثائر شريتح، مدير دائرة الاعلام في هيئة الأسرى، على دفع كفالة مالية قدرها 5000 شيقل قبل الافراج عنه، يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت شريتح قبل نحو أسبوعين من منزله بقرية المزرعة الغربية قضاء رام الله.

11-4-2018: احتجزت الشرطة الإسرائيلية، مراسل موقع "يومنت" كايد حسنين سبع ساعات، خلال تصويره حادث سير في مدينة يافا.

13-4-2018: إصابة مصوّر وكالة "بيسان" الإخبارية المحلية أحمد أبو حسين إصابة خطيرة طلق ناري بالبطن

13-4-2018: إصابة المصور الصحفي محمد الحجار بطلق ناري أصابه بشكل سطحي بالكتف والقدم قبل قليل شرق غزة.

13-4-2018: إصابة الصحفي معاذ الهمص صحفي حر جراء إصابته بعيار ناري ومطاطي بالقدم واليد شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

13-4-2018: إصابة16 صحافياً وصحافية بالاختناق الشديد بعد استهدافهم بقنابل الغاز أثناء تغطيتهم مسيرة "العودة الكبرى" في كافة المناطق الحدودية شرق قطاع غزة، وهم: اختناق واغماء مراسلة قناة العالم الايرانية إسراء البحيصي، والصحافية فاطمة جبر العطاونة مراسلة قناة الثقلين، ومراسل صحيفة "الحياة" اللندنية الصحافي فتحي صبّاح، مراسل التلفزيون الجزائري وسام ابو زيد، ومراسل وكالة الرأي الفلسطينية مدحت حجاج، ومراسل قناه اليوم مبعوث ابو يوسف، والمصورين والمراسلين الذين يعملون بشكل حرّ، أحمد عليوة، أنس الشريف، أنس أحمد، رغدة ياسين، أحمد المقادمة، إسراء العرعير، وعصام جودة، ، أحمد أبو علبة، مهند الخطيب، محمد وشاح،

13-4-2018:إصابة الممثل نبيل الخطيب بشظايا الرصاص الحي في قدميه، خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق غزة.

13-4-2018: اصابة الصحفي محمد اللوح مراسل اذاعة الوطن بجراح طفيفة شرق مخيم البريج وسط القطاع جراء اطلاق قوات الاحتلال النار تجاهه خلال تغطيته للأحداث.

16-4-2018: الاحتلال يعتقل فجرا الصحفي موسى صلاح سمحان من قرية اللبن الغربي غرب رام الله.

18-4-2018: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب المبرح على الطواقم الصحفية التي كانت ترصد اعتداءاتها علي طلبة جامعة فلسطين بالضرب المبرح، ومنعتهم من تغطية الأحداث وسط مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وقاموا بحذف جميع المواد المصورة من بينهم الصحفيين عبد المحسن شلالدة و ساري حلايقة، و محمود جرادات ومحاولة اعتقالهم خلال تغطيتهم احداث جامعة العروب قبل حذف المواد المصورة.

19-4-2018: اغلقت سلطات الاحتلال مؤسسة "ايليا للاعلام الشبابي" الكائنة في مدينة القدس بقرار وزير الحرب الإسرائيلي " افيغدور ليبرمان"، مدعيا انها "جمعية تنظيم ارهابي" .

19-4-2018: بتهمة "التحريض عبر موقع فيسبوك" قوات الاحتلال تمدد اعتقال النشطاء وفاء أبو جمعة والناشط أمير الدبس من القدس المحتلة .

20-4-2018: الاحتلال يستهدف سيارة وكالة المنار للاعلام التي تزود قناة الجزيرة مباشر بالخدمات الإنتاجية ما احلق بها اضرار كبيرة وبمعدات البث الخارجي

20-4-2018: اصابة الصحفي محمد الصوالحي بقنبلة غاز بيده اثناء تغطيته للأحداث على حدود غزة

20-4-2018: اصابة المصور الصحفي أحمد حسب الله بقنبلة غاز اصابته إصابة مباشرة بقدمه شرق خان يونس على حدود قطاع غزة.

20-4-2018: إصابة الصحفية دعاء زعرب "مصورة شبكة نور" بالاختناق الشديد شرقي خان يونس .

20-4-2018: إصابة الصحفية سلسبيل عابد مراسلة قناة بلدنا بالاختناق والاغماء لاستهدافها بقنبلة غاز خلال تغطيتها فعاليات مسيرة العودة شرق غزة.

20-4-2018: إصابة الصحفي معتصم الخطيب وعبد الله عيسى بالاختناق خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة شرق خان يونس.

20-4-2018: إصابة الصحفي طلال الحويحي بالاختناق الشديد والاغماء بعد استهدافه مباشرة بقنبلة غاز خلال تغطيته مسيرة العودة، ما أدى الى دخوله في غيبوبة فيما بعد.

20-4-2018: استهدفت القوات الإسرائيلية، سيارة البث الخارجي التابعة لوكالة "المنارة" للإعلام بقنبلة غاز، ما أدى إلى إصابة طاقمها كما أصيب كلا من المصوّر نور الدين طوطح، والصحافيين شريف فروانة، ويوسف أبو وطفة، وصابرين بدوان، مهندسي البث عطية حجازي اختناق شديد، وإحسان عباس بالإختناق الشديد، وأصيبت مراسلة "شبكة سوا للجميع" الصحافية سماح شاهين، ومراسلة "الجزيرة مباشر" في غزة غالية حمد، ومراسلة قناة "بلدنا" سلسبيل جمال بالاختناق الشديد، أثناء تغطيتهم مسيرة "العودة الكبرى" في كافة المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.

22-4-2018: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، مطبعة "الصفا الحديثة" في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة وهدمت جزءا منها واستولت على أجهزة طباعة، وحواسيب.

22-4-2018: الاحتلال يعتقل الكاتبة منال الجعبري (دعنا)، قرب المسجد الابراهيمي بالخليل.

25-4-2018: استشهاد مصوّر وكالة "بيسان" الإخبارية المحلّية أحمد أبو حسين، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، إثر استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية برصاصة حيّة متفجّرة أصابته في بطنه من الجهة اليسرى، أثناء تغطيته مسيرة "العودة الكبرى" في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة في 13 من ذات الشهر.

27-4-2018: إصابة 20 صحفي، خلال تغطيتهم احداث مسيرة العودة يوم الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهم الصحفي عبد الرحمن الكحلوت برصاصة في القدم، شرق غزة والصحفي ثائر الزعانين بشظية في رأسه، والصحفي عبد الرحيم الخطيب بقنبلة غاز في قدمه، وهاشم حمادة بالرأس.

واصابات بالاختناق جراء قنابل الغاز وهم نبيل درابيه مراسل قدس ميديا، والصحفي منيب أبو حطب مصور شبكة خانيونس، والصحفية لانا شاهين مدير مكتب قناة الميادين بغزة، والصحفي حسن الجدي، والصحفي وسام نصار، والصحفية نور النجار، والصحفي سليمان أبو ظريفة، و إياد أبو غزة، وحسن يوسف شرق مخيم البريج، امجد شبير، الصحفية اسلام الزعنون، وسام ياسين، محمد جودة، صابر نور، نهاد أبو غليون، محمد المصري.

30-4-2018: اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الصحفي مصعب قفيشة في الخليل وعاثت به فسادا.

تفاصيل الانتهاكات الفلسطينية خلال شهر ابريل/ نيسان 2018

1-4-2018: اعتقل جهاز الأمن الوقائي في محافظة قلقليلة شمال الضفة الغربية المحتلة الصحفي مصطفى صبري عقب استدعائه.

2-4-2018: فصلت إدارة "جامعة النجاح الوطنية" في نابلس الصحفيات آيات عبدالله، وريما السروجي، وأهوار حج حمد، من فضائية جامعة النجاح ورفض إعطائهن براءة ذمة او أي من متعلقاتهن بسبب "عدم التزامهن بطلب مسؤولي المركز بنشر تعليقات محددة على صفحاتهن الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي".

3-4-2018: احتجزت النيابة العامة في رام الله، الصحافي الحرّ رامي سمارة 24 ساعة، بتهمة "التشهير" بعد شكوى قُدّمت ضده على خلفية منشورات على "فيسبوك" تتعلّق بفصل موظفين من فضائية "النجاح".

5-4-2018: استدعت النيابة العامة الفلسطينية برام الله، ستة من الصحفيين والصحفيات بالضفة المحتلة، وذلك على خلفية أزمة مركز النجاح الأخيرة مع موظفين مفصولين منه وهم:

"آيات عبد الله" و المفصولة من فضائية النجاح، التهمة: الذم والقدح والتحقير والتشهير وتعريض سلامة الدولة للخطر وفق قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٧.

"مدى شلبك" والمفصولة من فضائية النجاح، التهمة: الذم والقدح والتحقير والتشهير وتعريض سلامة الدولة للخطر وفق قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٧.

"رامي سمارة" صحفي بوكالة وفا ، التهمة: القدح والتشهير وفق قانون العقوبات لعام ١٩٦٠.

"نائلة خليل" و تعمل العربي الجديد، ، التهمة: القدح والتشهير وفق قانون العقوبات لعام ١٩٦٠.

"رولا سرحان" رئيس تحرير صحيفة الحدث، بتهمة الابتزاز المالي لاحدى كبرى الشركات الفلسطينية بغرض تحقيق المكسب غير المشروع.

"عنان عجاوي" صحفي في فري لانسر، التهمة: القدح وفق قانون العقوبات لعام ١٩٦٠.

8/4/2018: احالت النيابة العامة في رام الله ستة صحفيين بدوافع سياسية الصحفية نائلة خليل والصحفي رامي سمارة للمحاكمة على خلفية انتقاد فصل صحفيين من مركز النجاح الإعلامي.

8-4-2018: تأجيل جلسة محاكمة الصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة حتى ١٦/٥/٢٠١٨.

18-4-2018: الامن الوقائي في طولكرم يعتقل الصحفي حازم ناصر بعد تفتيش المنزل دون عرضه على النيابة.

21-4-2018:جهاز الامن الوقائي في الخليل يعتقل الصحفي الحر علاء ربعي من دورا

22-4-2018: جهاز الامن الوقائي في بيت لحم يعتقل الصحفي المصور الحر إسلام سالم وهو خريج صحافة من جامعة القدس .

23-4-2018: النيابة تمدد اعتقال الصحفي اسلام سالم لمدة 24 ساعة .

24-4-2018: قررت محكمة الصلح في طولكرم، تمديد توقيف الصحافي في فضائية "النجاح" حازم ناصر 5 أيام على ذمة التحقيق، بعد توجيهها له تهمة "إدخال أموال غير مشروعة".

25-4-2018: أفرجت محكمة صلح بيت لحم، عن المصوّر الصحافي الحرّ إسلام سالم بكفالة شخصية قدرها 10 آلاف دينار، بعد توجيه تهمة "حيازة سلاح" إليه.