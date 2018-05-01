الاحتلال يزعم اعتقال خلية من "حماس" خططت لتنفيذ عمليات بالقدس

سمحت الرقابة الإسرائيلية صباح الثلاثاء بنشر تفاصيل اعتقال خلية لحركة "حماس" بمدينة القدس المحتلة "خططت لتنفيذ عمليات بتوجيهات من عناصر الحركة بغزة".

ووفقاً لما نشرته القناة "الثانية" العبرية؛ قدّمت النيابة الإسرائيلية بالقدس اليوم لوائح اتهام بحق أعضاء الخلية الثلاثة، وهم من سكان القدس بتهم متعلقة بالعضوية في حماس "والتآمر" لتنفيذ عمليات.

وأعضاء الخلية وفق ما يدّعي الشاباك، هم: نسيم حمادة (39 عامًا) مسؤول الخلية، وجند عضوين آخرين هما: عز الدين عطون (24 عامًا) وعبيدة عميرة (33 عامًا)، بالإضافة لعضو آخر من صور باهر.

وزعمت التحقيقات أن حمادة تواصل مع نشطاء من "حماس" متواجدين في غزة ممن جرى إبعادهم في إطار صفقة "وفاء الأحرار"، وجندوه لتنفيذ عملية إطلاق نار، حيث جنّد حمادة أعضاء الخلية الآخرين لهذه الغاية.

كما زعمت القناة أن أحد أفراد الخلية خطط لتنفيذ عملية ضد الأمن الإسرائيلي ومحاولات شراء سلاح ومراقبة مناطق بمستوطنة "أورانيت"، وخطط هناك لتنفيذ العملية ضد الجنود المتواجدين في محطة الحافلات.

وادعت التحقيقات قيام اثنين من أعضاء الخلية بزيارة تركيا مؤخرًا للقاء محمود عطون عكاري، وهو ناشط في "حماس" مبعد إلى تركيا في إطار الصفقة، وفق الشاباك، وحصلوا على آلاف الدولارات.

وذكر الشاباك أن العام الماضي شهد اعتقال أكثر من 100 فلسطيني بالضفة والقدس المحتلتين خططوا لتنفيذ العمليات "بتوجيهات من حماس".