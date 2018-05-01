الاحتلال يهدم منشأة في القدس ويشرد ساكنيها

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مبنى سكنياً في قرية العيساوية الواقعة شمالي شرق القدس المحتلة، بحجة البناء “غير القانوني”.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في القرية، محمد أبو الحمص، أن قوات كبيرة ترافقها آليات بلدية الاحتلال اقتحمت مع ساعات الفجر العيساوية، وحاصرت إحدى المباني السكنية؛ تمهيداً لهدمها.

وأضاف أن المبنى مكون من ثلاثة طوابق، وأربع شقق (إحداها غير مسكونة)، وتعود للمواطن جمال عليان، على مساحة نحو 400 متر مربع.

وأشار إلى أن العمال التابعين لبلدية الاحتلال قاموا بإخلاء الشقق من سكانها (نحو 9 أفراد) والأثاث الموجود فيها، وشرعت جرافات الاحتلال في عملية الهدم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، الأسير المحرر محمد عليان من القرية، حيث اقتيد في دوريات الاحتلال للتحقيق معه.

وكان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد وثّق هدم آليات الاحتلال لـ132 منشأة في القدس عام 2017 من بينها 65منزلًا سكنيًا، ما أدى إلى تهجير 240 فلسطينيًا وفلسطينية نصفهم أطفال.

كما اضطر 25 مقدسيا لهدم منازلهم أو منشآتهم "ذاتيا" لتجنّب دفع الغرامات وتكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين الذين تهدم منازلهم.