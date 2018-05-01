مسؤول إسرائيلي يزعم: الموساد نفذ عملية سرية في إيران

زعم مسؤول "إسرائيلي"، الليلة الماضية، عن أن جهاز الموساد نفذ عملية سرية في إيران حصل خلالها على الوثائق التي عرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس.

واهتمت وسائل الإعلام العبرية بالتصريحات التي أدلى بها المسؤول الإسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال المسؤول بأن الموساد نفذ العملية في شهر يناير الماضي خلال عملية سرية جرت خلال ليلة واحدة صادر خلالها الموساد نصف طن من الوثائق حول البرنامج النووي السري لإيران.

وأشار المسؤول إلى أن عملية رصد مكان الوثائق بدأت في فبراير/ شباط 2016، حيث تم حفظ المعلومات السرية عن البرنامج النووي في ذاك المكان وخضع للمراقبة لحين تنفيذ العملية.

وقال المسؤول بأن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين أطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة الأول لواشنطن في ذات الشهر.

وأشار إلى أن تقديم الوثائق للجمهور الإسرائيلي والعالم تم متأخرا بسبب تحليل المواد وترجمتها.