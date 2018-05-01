الاتحاد الانجليزي يحسم موقفه بشأن عقوبة محمد صلاح

قرر اتحاد كرة القدم الإنجليزي عدم معاقبة محمد صلاح لاعب ليفربول هداف الدوري الممتاز، بعد واقعة مع مدافع ستوك سيتي برونو مارتنز إندي خلال لقاء الفريقين السبت.

وأظهرت لقطات صلاح يعتدي على إندي، لكن حكم اللقاء أندري مارينر لم ير الواقعة التي حدثت عند التحام اللاعبين قرب خط التماس.

وأشارت تقارير صحفية إلى احتمال إيقاف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد المحلي.

لكن اللجنة رأت أن الالتحام لا يعتبر عنيفا، واتخذت قرارها بعدم معاقبة صلاح.

وسيكون صلاح متاحا للمشاركة خارج الديار أمام تشلسي، الأحد، في أول زيارة للاعب إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، منذ رحل عن الفريق اللندني عام 2014.