الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة طالت 10 مواطنين.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة سلود شرق رام الله، واعتقلوا كل من غالب وردة، ومحمد عمر حامد، وحسين تيسير حامد، ورشاد محمد، مرشد حماد بعد مداهمة منازلهم في بلدة سلواد شرق رام الله، كما اعتقل الاحتلال عمرو جمال زيد من مخيم الجلزون شمال المدينة.

وفي مدينة الخليل اعُتقل الشاب عيسى إبراهيم إخليل (22 عاماً) من بلدة بيت أمر.

واقتحم جنود الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، فيما داهمت مخيم قلنديا شمال القدس .

وزعم جيش الاحتلال أن المعتقلين مطلوبون لجهاز مخابراته.