الطقس: أجواء حارة وجافة ومغبرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم حاراً وجافاً ومغبراً احيانا، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية ودافئة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن الجو يكون غدا الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وحاراً وجافاً ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، فيكون الجو شديد الحرارة وجافاً ومغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.