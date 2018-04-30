وفاة أكبر عنكبوت في العالم

عثر علماء إستراليون على أقدم عنكبوت في العالم عمره 43 عامًا متوفيًا بعد هجوم مجموعة من الدبابير.

وأعلن الباحثون في جامعة "كيرتن" بإستراليا عن وفاة أنثى العنكبوت "GaiusVillosus" والتي عاشت 43 عامًا، لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله العنكبوت الذئب المكسيكي والذي عاش 28 عامًا فقط، وذلك بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة من الباحثين أجروا دراسة عن نمط حياة العناكب منذ عام 1974 في منطقة "ويتبيلت" للكشف عن أنماط حياتها وسلوكها واستراتيجيات البقاء لتتمكن من العيش سنوات طويلة. وأكد الباحثون أن طول عمر العناكب يرجع إلى مدى قدرتها على التكيف على الحياة في الأدغال وعدم الهجرة وانخفاض معدل الأيض لديها.