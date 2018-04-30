مشير المصري: جلسة الوطني غير شرعية و لن نقبل بمخرجاتها

ندد القيادي بحركة المقاومة الاسلامية، حماس مشير المصري بتصريحات الرئيس محمود عباس، التي أدلى بها خلال جلسة المجلس الوطني التي عُقدت في رام الله مساء اليوم الاثنين.

و قال المصري معقباً على انعقاد جلسة الوطني: "إن انعقاد الجلسة اليوم يكرس الفرقة و يزيد الانقسام"، مطالباً ابناء شعبنا و الفصائل المؤثرة في الساحة الفلسطينية بتدارك الأمر قبل فوات الأوان.

و وصف المصري المجلس الوطني بأنه فاقد للشرعية، و لا يمكن لأحد أن يقبل بمخرجاتها لا سيما و أنها تعقد تحت حراب الاحتلال، و هي مخالفة لمخرجات بيروت.

و أشار الى أن هذه الجلسة فقدت شرعيتها منذ أن رفضت كبرى الفصائل في الساحة الفلسطينية المشاركة فيها.

و طالب النائب المصري بإعادة تنظيم بوصلة منظمة التحرير الفلسطينية، و تمثيلها الوطني على أساس برنامجها التحرري.

كان الرئيس محمود عباس أكد خلال جلسة المجلس الوطني على أن موقفه القائم على تسليم حماس كامل قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، ولا مجال لحلول الوسط. وقال:" إما أن يسلمونا القطاع ونتحمل مسؤوليته كاملة أو يتحملوا مسؤوليته.