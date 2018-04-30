حكم بالمؤبد في النمسا.. عائلة أبو حبل تناشد بتشكيل وحدة قانونية للدفاع عن نجلها

أطلقت زوجة الأسير الفلسطيني في المعتقل النمساوي، عبد الكريم أبو حبل، 27 عاماً من سكان قطاع غزة، نداء استغاثة للتدخل من أجل الإفراج عنه، و ذلك بعد أن أصدر القضاء النمساوي، حكمًا بالسجن المؤبد ضده بعد اتهامه بـ "التواصل وتجنيد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والانتماء لحركة حماس".

و دعت الإعلامية سائدة أبو حبل، زوجة الأسير السلطة الفلسطينية لتشكيل وحدة قانونية للدفاع عنه، و العمل على الإفراج عنه بأسرع وقت ممكن.

و أشارت أبو حبل في تصريح لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن السفارة الفلسطينية لم تحضر الجلسة الاخيرة، التي شهدت الحكم على زوجها، و لم تتابع القضية من بدايتها سوى القيام بزيارته.

و كان القضاء النمساوي قد ثبت الخميس الماضي، 26/4/2018 الحكم الذي صدر بحق عبد الكريم وتضمن حكماً بالسجن المؤبد، وذلك بعد تقديمه استئنافاً على الحكم في شهر شباط/فبراير الماضي.

و وفقاً لأبو حبل، فإن التهم الموجهة لزوجها من قبل القضاء النمساوي هي تجنيد شبان بالضفة المحتلة وتحريضهم على القيام بعمليات منها عملية الشهيد فادي القنبر وعبد الحميد ابو سرور، وانه عضو في حرك حماس.

و أضافت: "تم الحكم عليه بعد عام من اعتقاله وصدر حكم المؤبد بعدما قام باستئناف الحكم الصادر الى ان تم تحديدها في شهر ٢ من عام 2017، وبعدها تم تأجيلها من اجل اعادة النظر بالقضية، وارسال تقارير من خارجية الاحتلال لكن للأسف لم يتم ذلك وتم تثبيث الحكم الاول نفسه".

و أكدت أن المحكمة الاولى كانت مشتركة بين السلطات النمساوية في فينا وبين المحكمة العسكرية في تل ابيب عبر الفيدوكونفرس.

واعتقلت النمسا عبد الكريم أبو حبل عام 2016، بإيعازٍ من سلطات الاحتلال، وهو أب لطفلين، وقد جرى توجيه التهم له، رغم أنه لم يخالف القوانين النمساوية، وقد لُفقت له التهم من قبل سلطات الاحتلال.

يذكر أنّ أبو حبل تحرر من سجون الاحتلال عام 2013 بعد أن قضى حكماً بالسجن تسعة أعوام، وقد اعتقل عندما كان طفلاً يبلغ 14 عاماً.