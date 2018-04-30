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ترامب: الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران سينعكس إيجابيا مع كوريا الشمالية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:51 - 30 ابريل 2018
الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئيس الامريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء اليوم، " اعتقد أن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيكون بمثابة رسالة إيجابية لكوريا الشمالية.

وأضاف ترامب، خلال لقاء صحافي مع الرئيس النيجيري، ان الاتفاق النووي مع ايران سيء ولن يقبل به.

جاءت تصريحات ترامب، بعد خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي زعم ان إسرائيل تملك نصف طن من الوثائق السرية عن النووي الإيراني.

يشار إلى أن ترامب منذ تسلمه منصبه في البيت الأبيض وهو ضد الاتفاق الدولي الذي وقته الدول العظمى 5+1 مع طهران في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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