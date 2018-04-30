عباس: إما ان نستلم غزة أو تتحمل حماس مسؤوليتها

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كلمته بافتتاح الدورة الـ23 للمجلس الوطني، مساء اليوم الاثنين، أنه لا سلام دون القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأنه لا دولة في غزة ولا دولة دونها.

وشدد على عدم القبول بصفقة القرن أو أن تكون أميركا وحدها وسيطا في عملية التسوية، مضيفا أن "صفقة القرن" هي "صفعة" لإنهاء السلام كونها أخرجت قضيتي القدس واللاجئين والاستيطان من المفاوضات.

وأكد أن كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية حول القضية الفلسطينية غير صحيح، وقمة الظهران كانت قمة القدس.

وحول المصالحة الوطنية، أكد على أن موقفه قائم على تسليم حماس كامل قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، ولا مجال لحلول الوسط. وقال:" إما أن يسلمونا القطاع ونتحمل مسؤوليته كاملة أو يتحملوا مسؤوليته.

ولم يتعرض خلال حديثه عن الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد قطاع غزة منذ مطلع أبريل من العام القادم بتخفيض الكهرباء وخصم رواتب الموظفين، وصولاً لايقافها بشكل كامل منذ مطلع ابريل من العام الجاري.