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دبابات و آليات عسكرية "اسرائيلية" تنطلق نحو الحدود مع سوريا و لبنان

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:47 - 30 ابريل 2018
دبابات اسرائيلية.JPG دبابات اسرائيلية.JPG
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بالتوازي مع خطاب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو حول  ملف ايران الذري ذكرت وسائل الاعلام العبرية، بأن قوافل كبيرة من الشاحنات المحملة بالدبابات و الآليات العسكرية انطلقت منذ ساعات الظهر للمنطقة الشمالية  لنشرها على حدود سوريا ولبنان، تحسبا من أي رد ايراني محتمل.

من جانب اخر قال المجلس الاقليمي لمستوطنات الجولان بأنها لم تحصل بعد على تعليمات من الجيش لإعلان حالة الطوارئ في المستوطنات.

وذكرت القناة العبرية الثانية بأن الكنيست سيصادق بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة على مشروع قرار يخول المجلس الأمني المصغر بإعلان الحرب دون الرجوع إلى وزارة الحكومة الإسرائيلية.

 

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