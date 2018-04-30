الأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات ونصف لمدان بقضية شروع بالقتل

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي بسام زيد واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل، المتهم (ف.ب) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات ونصف، على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد غبون.