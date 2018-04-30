القائد خامنئي: سنقطع أرجل أمريكا في المنطقة ومن يساندها

اتهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة بتحريض السعودية على إيران من أجل إشعال الحرب بين المسلمين وتأجيج الخلاف والنزاع في المنطقة.

وقال خامنئي خلال لقائه حشدا من العمال الإيرانيين في طهران اليوم، إن الأمريكيين لا يريدون أن يتحملوا ثمن المواجهة مع إيران وشعبها المقتدر، ويلقون هذا العبء على عاتق بعض الدول "قليلة الإدراك والوعي" في المنطقة.

وأضاف خامنئي أنه لو دخلت هذه الدول في مواجهة مع إيران فإنها "ستتلقى الضربة وستهزم"، داعيا السعوديين لـ"ألا ينخدعوا" بأمريكا.

وشدد على أن "العدوان الاقتصادي" هو أحد الطرق التي يتبعها الأعداء لمحاربة الجمهورية الإسلامية إلى جانب تحريض بعض الدول في منطقتنا.

وقال: "اليوم تعتبر وزارة المالية الأميركية غرفة عمليات للحرب ضدنا"، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للتصدي لهذه الحرب الاقتصادية هو دعم السلع الإيرانية والاعتماد على الطاقات والإمكانيات الداخلية وعدم تعليق الآمال على الخارج.

وأشار إلى التدهور الأمني والصراعات الناجمة عن الوجود الأمریكي في منطقة غرب آسیا مؤكدا ضرورة "قطع ارجل ودابر أمریكا من هذه المنطقة ومن يساندها".