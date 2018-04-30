ميسي سيلعب في "اسرائيل" يوم 9 يونيو

رغم الجهود التي بذلتها منظمة المقاطعة الدولية لــ "اسرائيل" (BDS), لمنع المنتخب الارجنتيني التوجه لــ "اسرائيل" في 9 يونيو، قالت قناة الرياضة المركزية في الارجنتين TyC Sports بان المنتخب الارجنتيني لكرة القدم ومن ضمنهم اللاعب الشهير ميسي سيصل لــ "اسرائيل" لمباراة ودية مع المنتخب "الاسرائيلي".

و كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت أن "البرغوث" ليونيل ميسي سيلعب برفقة منتخب بلاده مباراة ودية أمام "إسرائيل"، في 9 يونيو المقبل، على ملعب "سامي عوفر" بحيفا أو ملعب "تيدي" بالقدس المحتلة، في آخر امتحان لـ"التانغو"، قبل التوجه لروسيا للمشاركة في النهائيات العالمية، التي تنطلق في الـ14 من الشهر بلقاء الافتتاح بين روسيا والسعودية.