ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ميسي سيلعب في "اسرائيل" يوم 9 يونيو

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 18:40 - 30 ابريل 2018
ليونيل ميسي ليونيل ميسي
مشاركة

رغم الجهود التي بذلتها منظمة المقاطعة الدولية لــ "اسرائيل" (BDS), لمنع المنتخب الارجنتيني التوجه لــ "اسرائيل" في 9 يونيو، قالت قناة الرياضة المركزية في الارجنتين TyC Sports  بان المنتخب الارجنتيني لكرة القدم ومن ضمنهم اللاعب الشهير ميسي سيصل لــ "اسرائيل" لمباراة ودية مع المنتخب "الاسرائيلي".

و كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت أن "البرغوث" ليونيل ميسي سيلعب برفقة منتخب بلاده مباراة ودية أمام "إسرائيل"، في 9 يونيو المقبل، على ملعب "سامي عوفر" بحيفا أو ملعب "تيدي" بالقدس المحتلة، في آخر امتحان لـ"التانغو"، قبل التوجه لروسيا للمشاركة في النهائيات العالمية، التي تنطلق في الـ14 من الشهر بلقاء الافتتاح بين روسيا والسعودية.

 

متعلقات