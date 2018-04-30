"الكنيست" يخول الكابنت باتخاذ قرار الحرب

ذكر التلفزيون الإسرائيلي بأن الكنيست سيصادق بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة على مشروع قرار يخول المجلس الأمني المصغر إعلان الحرب دون الرجوع إلى وزارة الحكومة الإسرائيلية.

وأشار التلفزيون الإسرائيلي "أنَّ الكتلة الحزبية الاسرائيلية الغت جميع الطلبات المقدمة للكنيست والتي كانت ستناقش حجب الثقة عن حكومة نتنياهو".

ومن المقرر أن يعلن الكنيست عن القرار بالتزامن مع خطاب نتنياهو المقرر في تمام الساعة 8 مساءً، والذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال عن الملف النووي الإيراني، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قنوات التلفزة الاسرائيلية (القناة الثانية والقناة العاشرة) لتغطية كلمته التي سيوجهها للعالم باللغة الإنجليزية.

وينص مشروع القانون على إمكانية تفويض الحكومة للكابينت بالتفرد بقرار الحرب والسلم بموافقة رئيس الحكومة، إضافة إلى القيام بعمليات عسكرية قد تؤدي في النهاية إلى اندلاع حرب.

ووفقا للقانون السابق، فإن على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية، وهو ما يعتبر قانونًا أساسًا بالكيان.

وكانت مبادرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخاصة بصلاحيات قرار "إعلان الحرب" أثارت ضجة كبيرة ونقاشًا واسعًا في أوساط النخب الإسرائيلية، الذي اعتبر بعضهم ذلك "إجراء خاطئا"، فيما ذهب آخرون لوصفه بـ"محاولة لصرف النظر" عن التحقيقات الجارية معه في قضايا الفساد.