طائرة ورقية تسبب بحريق كبير بمستوطنة شرقي البريج

تسببت طائرة ورقية مزودة بفتيل مشتعل بحريق كبير بمستوطنة شرق وسط قطاع غزة مساء الاثنين، محدثةً أضراراً مادية كبيرة في حقول القمح.

وأفادت مصادر إعلامية أن طائرةً أطلقت من شرق البريج وسط قطاع غزة سقطت في أحراشٍ لمزارعين إسرائيليين وتسببت بحريقٍ كبير.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه أراضينا المحتلة شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.

وينظر الاحتلال بخطورة لتكرار هذه الحالات، ويخشى من استمرار إطلاقها، كما يعكس ذلك تصريحات مسؤولين لديه.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.