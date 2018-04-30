ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

يتعلق بالمشروع النووي الإيراني

وصف بالمهم... مؤتمر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:53 - 30 ابريل 2018
مشاركة

يلقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين،  كلمة وصفت بالمهمة من داخل مقر وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب، يتعلق بالمشروع النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو إن الكلمة التي سيلقيها رئيس الوزراء الساعة الثامنة من مساء اليوم، سيتضمن كشف معلومات عن تطورات هامة تتعلق بالاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيكشف في خطابه معلومات استخبارية حول المشروع النووي الإيراني.

وكان نتنياهو قد التقى أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" ظهر اليوم وأطلعهم على المعلومات التي سيدلي بها الليلة حول البرنامج النووي الإيراني.

وسيتغيب نتنياهو عن افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بسبب خطابه "الهام"، والتي كان من المقرر أن يلقي خطابا أمامها.

 

متعلقات