وصف بالمهم... مؤتمر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة

يلقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، كلمة وصفت بالمهمة من داخل مقر وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب، يتعلق بالمشروع النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو إن الكلمة التي سيلقيها رئيس الوزراء الساعة الثامنة من مساء اليوم، سيتضمن كشف معلومات عن تطورات هامة تتعلق بالاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيكشف في خطابه معلومات استخبارية حول المشروع النووي الإيراني.

وكان نتنياهو قد التقى أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" ظهر اليوم وأطلعهم على المعلومات التي سيدلي بها الليلة حول البرنامج النووي الإيراني.

وسيتغيب نتنياهو عن افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بسبب خطابه "الهام"، والتي كان من المقرر أن يلقي خطابا أمامها.