"سناب شات" تباغت زوارها بإجراء جديد



بدأت "سناب"، الشركة الأم لـ"سناب شات" باختبار شكل جديد من الإعلانات التجارية، على أن يكون عبارة عن سناب لمدة 6 ثواني غير قابل للتخطي، ما يجعل متصفح التطبيق مجبرا على مشاهدة الإعلان كاملا قبل الانتقال إلى القصة التالية.

وبحسب صحيفة "ديغ داي" الأميركية فإن مثل هذه الإعلانات ستكون مقصورة على (Snapchat Shows) و(Discover) ولن تكون موجودة في القصص الشخصية الخاصة بالمستخدمين.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ بث مثل هذه الاعلانات في 15 مايو القادم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه شركة سناب من أزمة في النتائج المالية، حيث تمثل الإعلانات تقريبا الدخل الوحيد للشركة.

إلا أن الشركة لا تزال تعاني من أزمة أخرى تتمثل في تباطؤ نمو المستخدمين، فضلا عن الضربة القوية التي تلقتها الشركة من المستخدمين أنفسهم بعد إطلاق التصميم الجديد للتطبيق.