صلاح مهدد بالإيقاف في الدوري الإنجليزي

ينتظر النجم المصري محمد صلاح على أحر من الجمر القرار الذي سيتخذه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حقه بعد اشتباكه مع برونو مارتينز إندي، مدافع ستوك سيتي، خلال مبارة السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن لاعب ليفربول الإنجليزي "قلق" من أن تتم معاقبته وأن يغيب عن المبارتين الأخيرتين لفريقه.

وأضافت أن إيقاف صلاح قد يمنح جرعة أمل قوية لهاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير، الذي يسعى إلى تقليص الفارق مع صلاح في قائمة هدافي البريمرليغ برصيد 31 هدفا وبفارق 5 أهداف عن كين 26 هدفا.

وسيقرر الاتحاد فيما إذا كان صلاح يستحق البطاقة الحمراء خلال اصطدامه بمارتينز، حسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المبارة، التي أجريت على ملعب آنفليد بين ليفربول وستوك سيتي، انتهت بالتعادل السلبي.

وبموجب قوانين الاتحاد الإنجليزي، يتم إحالة حوادث "السلوك العنيف" المحتملة، إلى لجنة تتكون من الحكام السابقين، الذين يجب أن يوافقوا بالإجماع على الحالة قبل إقرار العقوبة على اللاعب.