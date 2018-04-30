خلية تابعة للموساد خططت لتنفيذ تفجيرات ضخمة في موسم الحج

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة شخصين من جنسية عربية يحملان الجنسية الإسرائيلية قدما للمملكة بقصد جمع معلومات للموساد الإسرائيلي، وفق ما أفادت صحيفة "الرياض" السعودية.

وبدأت المحاكمة بحضور القاضي والمدعي العام وجلوس المتهمين أمامهما، إذ أذن القاضي للمدعي العام بتلاوة لائحة الدعوى ضد المتهمين.

وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهمين قدما للعمرة بجوازي سفر أردنيين بأسماء مزورة، وبقيا في السعودية بعد انتهاء عمرتهما، ولم يعودا إلى بلدهما مخالفين بذلك قانون الإقامة.

كما خططا لتنفيذ عمل "إرهابي" في الحج عام 1435هـ، وأيضاً تعاطفا مع تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال تواصلهما مع أحد مؤيدي التنظيم، إضافة إلى محاولتهما التضليل بشأن معلوماتهما أثناء التحقيق معهما من قبل السلطات السعودية.

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة تعزيرية بحق المتهمين، وتجريمهما بالتعاون وجمع المعلومات لمصلحة جهاز الموساد الإسرائيلي.

من جانبها، أشارت صحيفة "عكاظ"، إلى أن المتهمين في تلك القضية هما "عربيان يحملان الجنسية الإسرائيلية"، مضيفة إلى أنهما قدِما للمملكة بجوازي سفر أردنيين للعمرة.

وأضافت أنهما متهمان "بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي بالتجسس على المملكة، وسعيهما لتنفيذ عمل إرهابي خلال موسم الحج لصالح تنظيم الدولة".

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن محاكمة إسرائيليين داخل السعودية، فيما تعد محاكمة جواسيس غير إسرائيليين لصالح تل أبيب أمر نادر في المملكة.

في السياق، قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية "إن السعودية بدأت بمحاكمة اثنين من عملاء الموساد، عملوا على جمع معلومات استخباراتية في المملكة وارسالها لإسرائيل".

وبحسب لوائح الاتهام التي وجهت لهما، فقد خططا لدعم مجموعات تابعة لداعش لتنفيذ عمليات تفجيرية في موسم الحج، قبل 4 أعوام، مع الإشارة أنهما اردنيي الجنسية.

وقد سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل 5 سنوات حكما في قضية مشابهة، فقد حكم حينها على مقيم عربي بالسجن لمدة 9 سنوات عقب إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.