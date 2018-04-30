نيابة الاحتلال تبت بتسليم جثماني الشهيدين عنبر ومرشود

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، اليوم الإثنين، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، أمهلت نيابة الاحتلال حتى 7/5/2018، لإعطاء موقفها من تسليم جثماني الشهيدين محمد عنبر ومحمد مرشود.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنها تقدمت بالتماس يوم 22 نيسان للمطالبة باسترداد جثماني الشهيدين مرشود وعنبر، وذلك بعد عدم رد النيابة الإسرائيلية على الالتماس التمهيدي الذي تقدمت به سابقا، مشيرة الى أن عملية المماطلة واللامبالاة أصبحت نهجا متبعا من قبل النيابة الاسرائيلية في التعامل مع الالتماسات التي تقدمها الهيئة فيما يتعلق بجثامين الشهداء المحتجزة.

وبينت أنه وفي حال كان قرار النيابة سلبيا بعدم التسليم، سيتم التقدم بطلب تحديد موعد آخر لجلسة في المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بتسليم الجثامين.

يذكر أن الأسير الجريح عنبر (46 عاما) من مخيم طولكرم استشهد مطلع الشهر الحالي متأثرا بجروح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة من قبل جنود الاحتلال قرب حاجز جبارة جنوب طولكرم، فيما استشهد الأسير الجريح مرشود (30 عاما) متأثرًا بجروح أصيب بها مطلع الشهر الحالي، جرّاء إطلاق النار عليه من قبل مستوطن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" في منطقة الخان الأحمر بين القدس وأريحا.