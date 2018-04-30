استئصال "ورم ليفي" كبير لسيدة بمشفى الخدمة العامة

نجح الفريق الطبي بمستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة برئاسة استشاري النساء والولادة، رئيس قسم الولادة في المستشفى منذر غزال بإجراء عملية نوعية لسيدة تبلغ من العمر (40 عامًا) تعاني من وجود "ورم ليفي" كبير الحجم في الرحم.

وأُجريت العملية بمساعده الطبيب حاتم قنوع وطبيب التخدير أحمد الداعور والحكيم زياد عبد الجواد وفريق العمليات بالمستشفى.

وقال غزال إن المريضة حضرت إلى مستشفى الخدمة العامة وهي محولة من وكالة الغوث حسب الاتفاقية المبرمة لاستقبال جميع العمليات النسائية والولادات الطبيعية بمضاعفاتها للسيدات في المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وبعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة للسيدة تبين وجود ورم ليفي كبير الحجم، حيث تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة.

وأوضح أن العملية استغرقت أكثر من 4 ساعات متواصلة تم خلالها استئصال ورم يزيد وزنة عن 3 كجم من رحم السيدة بشكل كامل، وبحمد لله تم إجراء العملية بنجاح باهر.

وأشار إلى أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية من حيث حجم الورم وإمكانية استئصاله بدون أية مضاعفات.

بدوره، أشاد مدير عام مستشفيات الخدمة العامة عوني العكلوك بهذا النجاح، موضحًا أن مستشفيات الخدمة العامة تسعى دائمًا لتطوير أقسامها الطبية وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

وبين أن ما يُميز مستشفيات الخدمة العامة عن باقي المستشفيات هو أنها تسعى دائمًا للتعاقد مع أفضل الأطباء والجراحين في قطاع غزة، إضافة أنها تلبي الاحتياج الحقيقي من الخدمات الطبية غير المتوفرة في وزارة الصحية.