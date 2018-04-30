اجتماع غير مخطط للكابينت يبحث تداعيات قصف سوريا

يلتئم المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر (الكابينت) اليوم بمدينة تل ابيب/تل الربيع، وذلك في اجتماع لم يكن مقررا مسبقا.

ويأتي هذا الاجتماع على ضوء التقارير الواردة من سوريا والتي تتحدث عن هجمة بالصواريخ الليلة الفائتة على مواقع عسكرية في محيط كل من مدينتي حماة وحلب.

وألمح محللون عسكريون إسرائيليون، إلى أن "إسرائيل هي التي نفذت الهجوم الصاروخي الكبير والمكثف في سورية قبيل منتصف الليلة الماضية.

وقبل أسبوعين، نسب إلى "إسرائيل" قيامها بمهاجمة قاعدة جوية إيرانية في قاعدة سلاح الجو السوري. وقتل العديد من رجال الحرس الثوري الإيراني في الهجوم.

وفي الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت روسيا عن نيتها نقل أنظمة دفاع جوي متقدمة إلى سوريا، أوضح ليبرمان أن "إسرائيل" ستضربها إذا ما استخدمت ضدها. وقال "يجب أن يكون هناك شيء واحد واضح: إذا أطلق أحدهم النار على طائراتنا فسوف ندمره".