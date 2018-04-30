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"فيسبوك" تُحارب الأخبار المضللة بتصغير الخط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:00 - 30 ابريل 2018
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اتخذت فيسبوك خطة جديدة في إطار سعيها لمكافحة الأخبار المضللة والقصص الإخبارية الزائفة المنتشرة على منصتها. ستقدم شبكة التواصل الأخبار المضللة بخط أصغر من الخط المعتاد المُستخدم في تقديم المحتويات العادية.

وقد كشفت الشبكة عن خطتها الأخيرة يوم الجمعة الماضي خلال فعاليات مؤتمر محاربة إساءة الاستخدام بسان فرانسسكو. وتهدف من خلالها لتقليل انتباه المستخدم نحو القصص الإخبارية المضللة بتقليل حجمها.

كما ستقدم الشبكة قائمة مقالات من مصادر موثوقة لتدحض بها تلك الأخبار وتعرض للمستخدم صورة بديلة للتحقق من المعلومات.

ومن المتوقع أن تبدو طريقة العرض بالصورة الآتية: عند مشاركة رابط على فيسبوك، يتم فحصه من خلال خوارزميات التعليم الآلي وتتحقق الخوارزميات من عدم وجود إشارات لوجود معلومات كاذبة بالمقال.

وإذا استشعرت احتمال وجود معلومات زائفة، يرسل النظام رابط المقال إلى جهة خارجية متخصصة في التحقق من المعلومات للنظر في مدى صحة المقال.

 

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