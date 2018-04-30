فصائل فلسطينية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق وطنية مهنية في محاولة اغتيال الحمد الله

دعت 9 فصائل وقوى وطنية وإسلامية اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مهنية، في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

وأوضحت الفصائل في بيان مشترك، أنها تابعت منذ البداية تداعيات محاولة اغتيال د/رامي الحمد الله, ومؤتمر وزارة الداخلية حول التحقيق في الحادثة وما تلاها من ردود أفعال وتصريحات مختلفة .

ودعت الفصائل، إلى تشكيل لجنة وطنية مهنية مشتركة يتم التوافق على تشكيلها وطنياَ وتشارك بها مصر الشقيقة للوقوف على كافة مجريات التحقيقات والتأكد من تفاصيلها وسلامتها وإعلان الموقف منها، وإعلان نتائجها أمام الرأي العام الفلسطيني والمراقبين في كل مكان.

وشددت الفصائل، على أهمية تجاوز مرحلة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كرافعة واساس للتحرير والعودة ..

الفصائل الموقعة على البيان: